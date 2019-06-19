Вибух у житловому будинку Рівного, вилив небезпечної речовини та ДТП за участі бензовоза. Такі завдання стояли сьогодні перед рятувальниками з Рівного. На полігоні ДСНС неподалік обласного центру розпочалися міжнародні навчання рятувальників. Вишкіл бачила наша знімальна група.

Авто перекинулося на бік. Водію затиснуло ноги. На місці працюють рятувальники.

"Йому здавлює легкі щоб ми не тєряли время розрізали скло".

Потерпілого рятують надзвичайники зі Львова. Сьогодні для Володимира Іванкевича - це лише тренування.

"Стабілізували машину, при роботах, щоб вона не перекинулася вліво-вправо. Другим ділом зробили доступ нашому парамедику до постраждалого самого для того, щоб він оглянув його і зафіксував голову йому", - говорить Володимир Іванкевич, старший пожежник-рятувальник ГУ ДСНС України у Львівській області.

Цю умовну ДТП змоделювали на полігоні неподалік Рівного. Тут уперше в Україні проходять міжнародні навчання "Rescue Days Ukraine".

"Різні локації від аварій електриків, аварій газомагістралей, аварій з водою, падіння, наприклад, літака. Різного роду ми можемо моделювати аварії", - говорить Сергій Крук, начальник ГУ ДСНС у Рівненській області.

Півтори сотні рятувальники з усієї України з'їхалися перейняти досвід у закордонних колег. Для них спеціально створили дванадцять локацій з різними сценаріями аварій.

"Якнайбезпечніше витягнути потерпілих надати їм першу домедичну допомогу і відповідно передати працівникам "швидкої", - говорить Василь Гайдейчук, заступник начальника аварійно-рятувальної частини управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Досвідом з українськими рятувальниками діляться тренери з Франції, Польщі та Німеччини.

"Ми показуємо колегам, як працювати в конкретних випадках. Скажімо, якщо сталася аварія: автомобіль лежить на даху або на боці, показуємо, як з нього витягти постраждалого, як надати допомогу", - говорить Рюдзігер Кноль, тренер міжнародних навчань "Rescue Days".

Німецькі рятувальники приїхали зі своєю новенькою технікою. І подарують її українським колегам.

"Дуже важливо навчатися на практиці, тому що немає сенсу просто передавати якесь сучасне обладнання з Німеччини, якщо тут ніхто не зможе з ним працювати", - говорить Тобіас Шрадер, представник посольства Федеративної Республіки Німеччина.

Навички порятунку людей в екстремальних ситуаціях рятувальники удосконалюватимуть до кінця тижня.