За 162 тисячі євро пішов з молотка револьвер, з якого нібито застрелився Вінсент Ван Гог. Довести, що це саме та зброя неможливо, але тип пістолета й калібр - збігаються.

Як відомо, у липні 1890 року художник вийшов на прогулянку в поле і вистрелив собі в груди. Револьвер, з якого стріляв - залишився серед поля. Там його пізніше знайшов місцевий фермер. Хто купив реліквію, на аукціоні не повідомили.