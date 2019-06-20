Револьвер Ван Гога продали з аукціону [ Редактировать ]
За 162 тисячі євро пішов з молотка револьвер, з якого нібито застрелився Вінсент Ван Гог. Довести, що це саме та зброя неможливо, але тип пістолета й калібр - збігаються.
Як відомо, у липні 1890 року художник вийшов на прогулянку в поле і вистрелив собі в груди. Револьвер, з якого стріляв - залишився серед поля. Там його пізніше знайшов місцевий фермер. Хто купив реліквію, на аукціоні не повідомили.
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