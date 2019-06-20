Известная голливудская актриса Анджелина Джоли меняет род деятельности. Знаменитость будет писать о правах людей, беженцев и других важных проблемах социума. Ее материалы будут выходить ежемесячно в журнале Time. Об этом сообщают СМИ.

44-летняя Джоли не только известная актриса и режиссер, мать шести детей, но и специальный посол доброй воли ООН. Звезда давно занимается благотворительностью и заботится о проблемах беженцев.

Генеральный директор журнала Эдвард Фелсенталь поделился, что издание будет сотрудничать с Анджелиной Джоли на постоянной основе.

Первая статья Джоли под названием "Что мы должны беженцам" вышла 19 июня. Здесь Анджелина затронула тему разницы между мигрантами и беженцами.

Раньше сообщалось о том, что Анджелина Джоли ужаснула фанатов внешним видом. Также актриса шокировала общественность болезненной худобой.