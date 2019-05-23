Анджелина Джоли помирилась с Брэдом Питтом – СМИ [ Редактировать ]
Американская актриса Анджелина Джоли после громких ссор и длительного бракоразводного процесса помирилась с актером и бывшим супругом Брэдом Питтом, сообщает Entertainment Tonight.
Звездная пара решила, что им пора двигаться дальше и необходимо найти компромисс ради совместных детей.
По словам собеседника, между Джоли и Питтом утихли страсти и они больше не ссорятся из-за детей, ведь это может травмировать их психику.
"Теперь дети проводят время с обоими родителями. Они счастливы и процветают. В отношениях наступило время для перемирия", - рассказал инсайдер.
Раньше сообщалось о том, что Анджелина Джоли ужаснула фанатов внешним видом. Также актриса шокировала общественность болезненной худобой.
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