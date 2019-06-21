Решение Конституционного суда о законности роспуска президентом Верховной Рады Украины восьмого созыва свидетельствует о том, что суд признает политическую целесообразность разогнать парламент. В то же время становится очевидным, что понятию «закон» в нашей стране вынесен приговор.

Такое мнение выразил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович во время телемарафона "30 дней слуги с народом" на телеканале "112 Украина".

"Решение Конституционного суда по роспуску Верховной Рады довольно неоднозначно. Конечно, я хочу поздравить украинцев с тем, что преступный и незаконный парламент нами управлять больше не будет. Хорошо ли это? Да! Мы уже забыли о Порошенко, пора стереть из памяти и этот созыв Верховной Рады. Есть ли здесь "но"? Конечно! Я думаю, что первое решение нового президента, который обещал строить новую страну, должно быть законным. Конституционный суд признал решение законным, но я хочу напомнить, что у нас нет независимой судебной власти, нет верховенства закона, а есть "доцільність". Я поддерживаю решение КСУ и хочу, чтобы эта Рада с "парубиями", ворующими и поющими гимны, ушла, хотя считаю такое решение незаконным", - пояснил парламентарий.

Вадим Рабинович напомнил и о «достижениях Верховной Рады Украины восьмого созыва».

"Я хочу напомнить, как начиналась каденция этого парламента. К власти пришли так называемые молодые политики - пять фракций парламента создали коалицию и взяли "курс на построение настоящего европейского государства". Народные депутаты от "БПП" "Народного фронта", "Батькивщины", "Самопомощи", "Радикальной партии/" Олега Ляшко, взявшись за руки, по шесть раз в день пели гимн. Их аж распирало от любви к Родине! Потом наступил "период Савченко", во время которого они устраивали флэш-мобы, рассказывали о том, как героически они будут ее освобождать. Потом Надежда приехала, ее быстренько лишили мандата и упекли в тюрьму… Скажите, это эволюция шизофрении или реальная работа парламента?" - возмутился народный депутат.

"За весь созыв эта Рада не утвердила ни одного нужного закона, который защищал бы интересы рядовых украинцев и нашего государства. Пять лет мы слушали болтовню, воевали, платили военный сбор, а Порошенко и Парубий под прикрытием патриотических лозунгов нас беспощадно грабили. Давайте же теперь с радостью споем им: "До свидания, наш ласковый парламент» и помашем этим ворюгам рукой", - резюмировал Вадим Рабинович.