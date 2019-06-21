Мы идем на выборы, чтобы вернуть Украине мир, а людям - страну, которой они будут гордиться.

Об этом 21 июня на Форуме Мира, который состоялся в Краматорске, заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко. На форум приехали делегации из всех городов Донецкой области и лидеры Донбасса - руководители промышленных предприятий, депутаты разных уровней, представители бизнеса, общественности, социальной, образовательной и медицинской сферы.

"Больше всего люди хотят мира! И это особенно остро ощущается здесь, на Донбассе, в десятках километров от линии разграничения. И чем ближе к фронту, тем сильнее люди требуют мира, потому что они на себе испытали ужасы войны, которая прошла напрямую через их жизнь, их судьбы и судьбы их близких. Поэтому прекращение войны, возвращение людей и территорий, восстановление мира - первое требование жителей Донбасса", - такими словами начал свое выступление Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что задача команды "Оппозиционной платформы - За жизнь" - сделать все, чтобы придя в парламент не говорить о мире, а добиться мира, вернуть людям уверенность в завтрашнем дне, вернуть стабильность в их жизнь.

"Парламент, который вражески настроен к большинству населения Украины, будет переизбран. И наша задача сделать все, чтобы в новую Верховную Раду пришли честные порядочные люди, которые понимают, что для мира в Украине нужны конкретные действия, а не говорильня", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что у ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ есть План-концепция урегулирования ситуации на юго-востоке страны, который уже воплощается в жизнь. Этот мирный план поддержан и в Донецке, и в Луганске, и в Москве — не приняли решение только представители украинской власти.

"Мы прекрасно понимаем - без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс. Мы не боимся за свои рейтинги.

Наша позиция также абсолютно понятна по экономическим вопросам, которые волнуют большую часть населения. Мы идем в парламент, чтобы снизить тарифы. Мы уже провели два раунда переговоров о снижении тарифов на 25% , выезжая с Виктором Медведчуком в Москву и Санкт-Петербург. В конце концов, нужно перестать терроризировать наших людей этими драконовскими цифрами в платёжках.

Мы идем, чтобы поддержать наших людей. Увеличить зарплаты, пенсии, вернуть льготы и соцвыплаты нуждающимся. Не принимать бюджеты, которые принимались последние 5 лет, когда росли расходы на силовиков, при этом экономили на пенсионерах и социально незащищенных гражданах.

Мы идем на выборы, чтобы поддержать реальный сектор экономики, чтобы заработали предприятия, и люди не выезжали массово на заработки, а получали в Украине достойную зарплату за свой труд. Чтобы мы с гордостью могли сказать, что открылись новые заводы, запущено производство новых самолётов, отремонтированы дороги и Украина в ТОП-рейтинге стран по уровню счастья. Мы объединяемся и идём на выборы большим мирным фронтом, чтобы вернуть Украине мир, а людям - страну, которой они будут гордиться!" - резюмировал Юрий Бойко.

Лидеры Донбасса поддержали мирные инициативы "Оппозиционной платформы - За жизнь" и Команду Мира, способную вести переговоры и договариваться, возвращать территории и людей, восстанавливать разрушенный регион.