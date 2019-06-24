Протести в Грузії: демонстранти вимагають відставки керівника МВС [ Редактировать ]
Біля будівлі грузинського парламенту поновили акції протесту. Мітингарі вимагають звільнити затриманих під час антиросійських виступів минулого четверга.
Як заявив речник акції, заклики протестувальників залишаються незмінними. Демонстранти вимагають відставки керівника МВС Грузії Георгія Гахарія та покарання поліцейських, які жорстоко розправилися з людьми. Також серед вимог мітингувальників - проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.
"Я народилася та виросла у вільній і незалежній Грузії. І це чіткий сигнал Росії, що нам не потрібна ні вона, ні її агенти в нашому уряді. Вони руйнують наш суверенітет та нашу незалежність. Ми проти цього. Ми - вільне та незалежне покоління і ми хочемо свободи", - говорить Маріам Касрашвілі, протестувальниця.
"Я хочу жити в країні з демократичними цінностями. Я не хочу просто існувати, я свідомо прагну жити у мирній країні. Тому я протестую, і тому я тут", - говорить Ніні, протестувальниця.
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