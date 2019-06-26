Від смороду та диму задихалися мешканці Рівного. Поблизу міста зайнялося сміттєзвалище. А це понад два десятки гектарів із непотребом, який сюди звозять уже понад 60 років. Скільки вигоріло та чи є небезпека для людей - знають наші кореспонденти.

Гори сміття неподалік Рівного загорілися ще зночі. Але рятувальників повідомили лише о п'ятій ранку. На той час полум'я охопило вже пів гектара відходів. Аби локалізувати пожежу, вогнеборцям знадобилося понад дві години.

"Локалізували досить швидко, але є проблеми, тому що воно пішло в середину і зараз ми бульдозерами працюємо. На львівському там дуже погана ситуація була - тут не така. Так шо тут воно більш-менш контролюємо", - говоритьІгор Михальчук, заступник керівника ГУ ДСНС у Рівненській області.

Аби полум'я не перекинулося на весь полігон, - з вогнем боролися разом із рятувальниками - і комунальники. Вони підвозили воду із сусіднього заводу, - адже власного водогону цей полігон не має.

Поки вогнеборці гасили пожежу - густий дим вкрив півміста. Найбільше постраждали спальні райони Рівного. Від сміттєзвалища до обласного центру - лише якихось п'ять кілометрів. Утім, переконують надзвичайники, екологічного лиха - не сталося.

"Зараз нема надзвичайної ситуації по місту із-за сміттєзвалища. Це пожежа на сміттєзвалищі. Крапка", - говорить Руслан Дімуров, керівник управління з надзвичайних ситуацій Рівного.

Щодня на полігон звозять майже 300 тонн непотребу з міста та його околиць. За понад 60 років експлуатації тут його накопичилося більш як шість мільйонів тон.

Аби убезпечити сміттєзвалище, майже два роки тому поряд збудували біогазову станцію. Установка відкачує метан із нижніх шарів звалища. Але цього разу від пожежі вона не вберегла. Зайнялося на новій ділянці полігона, де немає труб дегазації.

"Ми все таки не виключаємо, що це може бути підпал. Ну все таки люди бачите нас багато людей які не мають роботи. Тут в нас є деякі предмети. Вони їх випалюють. Там мідь, там троса. Ну може не виключати загорання. Все таки температура висока, а в нас тут і стєкло попадає. Фокусується. Може бути", - говорить Ростислав Кралюк, керівник комунального автотранспортного підприємства.

Щоб приборкати стихію, рятувальникам знадобилося майже десять годин. Та небезпека нового займання, кажуть, залишається. Під палючим сонцем гори відходів можуть спалахнути будь-якої миті.