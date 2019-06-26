В Днепре возле школы № 8 сотрудники заметили тело мужчины, которое лежало недалеко от спортивной площадки. Предварительно, умершему было около 50 лет, передает "Информатор".

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На место сразу же вызвали бригаду "скорой" помощи и правоохранителей. Медики осмотрели тело, однако им оставалось лишь констатировать смерть. Предварительно, на умершем не было следов насильственной смерти.

Детали происшествия устанавливают судебно-медицинские эксперты, а также следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона. а также что игрушка едва не убила младенца. Также недавно в Киеве мужчина умер после криков о помощи.