В Днепре на территории школы нашли труп [ Редактировать ]
В Днепре возле школы № 8 сотрудники заметили тело мужчины, которое лежало недалеко от спортивной площадки. Предварительно, умершему было около 50 лет, передает "Информатор".
На место сразу же вызвали бригаду "скорой" помощи и правоохранителей. Медики осмотрели тело, однако им оставалось лишь констатировать смерть. Предварительно, на умершем не было следов насильственной смерти.
Детали происшествия устанавливают судебно-медицинские эксперты, а также следственно-оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона. а также что игрушка едва не убила младенца. Также недавно в Киеве мужчина умер после криков о помощи.
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