Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати на позачергових виборах. Загалом їх майже шість тисяч. Більш як половина - балотуватимуться в мажоритарних округах.

Сьогодні ж Цвк затвердила вигляд бюлетеня та провела жеребкування порядкових номерів партій. У списку 21 політична сила. Проте, їх кількість може змінитися. Декілька політичних сил та окремі кандидати, яким відмовлено в реєстрації - оскаржують рішення Центрвиборчкому в судах.

"Можливо, що буде і пережеребкування. Це буде залежати від того, яке рішення приймуть суди. Якщо нас зобов'яжуть зареєструвати ті, чи інші політичні сили - ми їх зареєструємо. Якщо не зобов'яжуть - пережеребкування не буде. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до політичних партій, які вже зареєстровані - не спишіть рекламувати свій номер у бюлетені, тому що він ще може змінитися", - говорить Євгеній Радченко, заступник голови Центральної виборчої комісії.