В среду, 26 июня, в Харькове состоялось открытие приемной народного депутата, основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко.Политик встретился с жителями Харькова и ответил на их вопросы. Главными из которых были когда закончится война в Донбассе и есть ли возможность снизить тарифы

Юрий Бойко рассказал, что у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть реалистичный план, как добиться мира и вывести страну из кризиса.

"Наш план-концепция полностью соответствует Минским соглашениям, находит понимание и поддержку и в Луганске, и в Донецке, и в Москве. Конкретных решений не приняли только представители украинской власти. Мы прекрасно понимаем, что без прямых переговоров с представителями РФ и руководством непризнанных республик восстановление мира невозможно. И мы готовы начать переговорный процесс, без оглядки на рейтинги", – подчеркнул Юрий Бойко.

Много вопросов о тарифах и его поездке в Москву.

"Мы с Виктором Медведчуком (председатель Политсовета партии, – ред.) уже провели два раунда переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Москве и Санкт-Петербурге, и обсудили дальнейшие шаги по снижению цены на газ для украинских потребителей. Руководитель компании «Газпром» подтвердил, что прямые контракты могут снизить стоимость газа на 25 % .Это получается, что газ будет стоить 3 800 для всех категорий потребителей: населения и промышленности. Граждане Украины получат возможность покупать товары первой необходимости значительно дешевле, ведь стоимость газа автоматически закладывается в себестоимость практически всех продуктов и товаров", - рассказал политик.

Люди высказали свою поддержку и Юрию Бойко и "Оппозиционной платформе - За жизнь" и пожелали победы на предстоящих выборах.

Общественная приемная находится по адресу: г. Харьков, Харьковская набережная 7/9.