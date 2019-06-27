Рада Європи обрала нового генсека [ Редактировать ]
Новим генсеком Ради Європи стала міністерка закордоних справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич. За неї під час таємного голосування віддали голоси 159 з-поміж 264 депутатів ПАРЄ.
Українська делегація участі у голосуванні не брала на знак протесту проти повернення Росії до Парламентської Асамблеї.
Пейчинович-Бурич замінить на посаді генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда. Офіційно вона набуде повноважень 20 серпня 2019.
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