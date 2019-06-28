28 июня, в пятницу, руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма совершил рабочую поездку в Луганскую область. Главная цель визита - оценить состояние дел непосредственно на линии столкновения в районе Станицы Луганской, где, согласно рамочному решению ТКГ, должно быть завершено разведение сил и средств.

"Твердо подчеркиваю: Украина будет идти к миру, не теряя ни одного из своих национальных интересов. Сохранение жизни каждого украинского воина и каждого мирного жителя прифронтовых территорий – один из самых важных и приоритетных национальных интересов. Так же, как и наша территориальная целостность", – заявил Леонид Кучма.

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Отметим, что, в соответствии с рамочным решением, противоположная сторона должна отойти за линию, определенную Меморандумом от 19 сентября 2014 года, в частности убрать укрепительное сооружение вблизи украинской части КПВВ "Станица Луганская". В 2016 году НВФ ОРЛО захватили эту территорию вопреки Минским договоренностям.

Командующий операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский доложил о ситуации в зоне ООС в целом и о действиях Вооруженных сил Украины в районе Станицы Луганской в контексте имплементации рамочного решения ТКГ.

Леонид Кучма пообщался с украинскими военными, которые несут службу в зоне проведения ООС, с пограничниками, которые работают на КПВВ, с местными жителями и представителями местной власти. Он также подчеркнул, что находится на Луганщине исключительно как руководитель украинской делегации в ТКГ. Леонид Кучма сообщил, что, согласно решению Главы государства, в начале следующей недели в Станицу Луганскую прибудет специальная правительственная комиссия, которая должна определить перечень социально-экономических проблем этой прифронтовой территории и наметить пути их решения.

раньше сообщалось о том, что в Украину вернулись военнопленные. Их самолет приземлился в киевском аэропорту "Жуляны". А также президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.