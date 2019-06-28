Украинские пленные вернулись домой [ Редактировать ]
В Украину вернулись военнопленные. Их самолет приземлился в киевском аэропорту "Жуляны". Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Как сообщается, освобожденных из плена в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" украинцев в аэропорту встретили родственники.
Напомним, в пятницу, 28 июня, в Минск прибыли пленные украинцы, которых Украине согласились передать боевики с оккупированного Донбасса. Их в столицу Беларуси доставили на самолете из Ростова-на-Дону.
Раньше сообщалось о том, что, украинские военнопленные вернутся домой. А также Зеленский встретился с семьями пленных украинцев.
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