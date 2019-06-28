В Украину вернулись военнопленные. Их самолет приземлился в киевском аэропорту "Жуляны". Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Как сообщается, освобожденных из плена в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" украинцев в аэропорту встретили родственники.

Напомним, в пятницу, 28 июня, в Минск прибыли пленные украинцы, которых Украине согласились передать боевики с оккупированного Донбасса. Их в столицу Беларуси доставили на самолете из Ростова-на-Дону.

Раньше сообщалось о том, что, украинские военнопленные вернутся домой. А также Зеленский встретился с семьями пленных украинцев.