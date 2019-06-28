Володимир Зеленський запропонував флешмоб до Дня Конституції [ Редактировать ]
Із Днем Конституції привітав сьогодні громадян і Володимир Зеленський. Президент закликав сприймати це свято не просто як черговий вихідний і привід, цитую, "для шашличків", а й як нагоду згадати, або хоча б прочитати - конституційні норми. А ще запропонував новий флешмоб.
"Усій країні я пропоную флеш-моб. Запиши коротке відео та назви одну зі статтей Конституції України. Почну з себе. "Людина, її життя, і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю", - стаття 3 Конституції України. Долучайтеся до нашого флеш-мобу: хештег #мояулюбленастаття. Наші народні депутати, до речі, участі можуть не брати. Ми й так усі знаємо їх улюблену статтю - це стаття 80 про недоторканність. Жартую", - заявив Володимир Зеленський, президент України.
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