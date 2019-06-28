В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили найцікавіші та важливіші теми та події: звільнення українських полонених, Мінські домовленості та дострокові вибори в Верховну Раду України.

Чи дає звільнення чотирьох полонених, яке відбулось сьогодні, реальну надію на те, що буде розблоковано увесь процес звільнення наших людей з полону? Що потрібно для цього зробити?

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Я, по-перше, хочу привітати усіх українців із сьогоднішнім святом – Днем Конституції України, а по-друге привіти рідних і близьких тих, хто сьогодні повернувся додому. Це надзвичайно важливо. Я вважаю, що це дуже важливий меседж протилежної сторони Україні, що протилежна сторона готова до активних дій щодо активізації Мінського процесу в цілому, тому що в даному випадку це були односторонні дії протилежної сторони. Все прекрасно понимают, что это заслуга главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. И когда президент сказал о том, что это произошло исключительно перед выборами, это абсолютная неправда, потому что во-первых Виктор Медведчук вел эту работу в составе Минской группы все эти года, то, что последние 1,5 года этого не происходило – это прямое "достижение" президента Порошенко и его режима. То, что это произошло сейчас, я считаю, что любой политик и гражданин в этой стране должен радоватся и говорить "спасибо" Виктору Медведчуку за эту работу. Не делать вокруг этого никакого пиара, а наоборот объеденится, потому что домой вернулись наши граждане без любых условий. И еще раз повторюсь, это очень важный месседж перед парламентскими выборами.

Мирний процес був запитом українського народу в період президентської кампанії, саме тому президент Зеленський отримав таку кількість голосів у протистоянні з президентом Порошенко, який був уособленням війни і всього, що з нею пов’язано. Зараз Зеленський дотримується трошки іншої риторики і, мені здається, що це неконструктивно і я сподіваюсь, що Володимир повернеться до своїх передвиборчих обіцянок і до тої послідовної позиції, яку від декларував під час передвиборчої кампанії для того, щоб будь-яким шляхом досягти миру в Україні і будь-якими шляхами повернути наших полонених додому.



Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Це надзвичайно позитивний сигнал. І сьогодні президент Зеленський оголосив флешмоб щодо Конституції, назвавши своєю найулюбленішою статею №3, яка як раз гвоорить, що найвищою соціальною цінністю є людина. То поки президент Зеленський оголошую флешмоби "Опозиційна платформа – За життя" забезпечує реалізацію статті №3. І те, що українські громадяни повернулися сьогодні додому, це надзвичайно добрий сигнал про те, що всі українці скоро матимуть змогу повернутися додому. Сьогоднішня подія ще й доводить, що прямі переговори будуть мати результат і вони уже його мають. Те, що налаштованість "Опозиційної платформи – За життя" на діалог в разі перемоги на парламентських виборах гарантуватиме швидке повернення миру, бо така тактика влади, скоріше за все боючись за свої рейтинги, уникає консультацій і відмовляється від тих пропозицій, які ми надали по мирному урегулюванню, на наш погляд, є повною безвідповідальністю і слабкістю, а ще й нездатність президента управляти міністрами, які у нього в підпорядкуванні. Бо мир Україні потрібен сьогодні. І прямі переговори з всіма сторонами – це єдиний шлях до його досягнення.

Сама подія – повернення полонених довела, що "Опозиційна платформа – За життя" є єдиною політичною силою, яка реально працює над врегулювання подій на сході і поверненням військовополонених.

На переговорах, які провів у Мінську Віктор Медведчук, говорили про те, що можливий обмін у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених". Що це означає? Скільки українців можемо повернути? Та кого повинні віддати?

Олександра Решмеділова, політична експертка: Ситуація така - ми вже почули, що в 2017 роцу був нерівноцінний обмін, може бути різна кількість, але це означає - всіх встановлених на всіх встановлених. І тут може бути навіть обмін одного на 1000. Це не означає, що кількість повинна бути тотожною.

Однією з проблем за часів президента Порошенка була відмова української сторони віддавати на обмін тих, кого звинуватили у тяжких злочинах, що не пов'язані з АТО або ООС. Представники так званих "ДНР/ЛНР" включали таких людей до списків на обмін, але з української сторони була відмова. Про це говорили Ірина Геращенко та Євген Марчук. Чи вважаєте ви таку позицію правильною? Або дійсно треба віддавати усіх, кого хочуть забрати з тієї сторони та хто сам готовий піти на обмін?

Єгор Устинов, депутат Херсонської обласної ради, "Опозиційна платформа - За життя": Сегодня речь не идет об обмене, мы получили своих граждан домой в одностороннем порядке. Основной задачей этого направления должно быть возвращение всех пленных домой. А президент сегодня смотрит на форму, а не на содержание. Но по сути сегодня 4 гражданина Украины вернулись домой, что дает надежду тем сотням, которые до сих пор там.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Украина должна вернутся на позиции того, что все граждане имеют равные права и в отношении всех граждан должны соблюдаться законы Украины.

Одна з головних проблем тих, кого звільнили з полону, - відсутність належного правового захисту. Верховна Рада і досі не змогла ухвалити закон про статус полонених. Коли це буде зроблено? Та чому не зроблено ще й досі?

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": На жаль, цей склад Верховної Ради нічого не зробив задля внесення миру. Ми ще декілька років тому назад внесли проекти законів, які стосуються політичної частини Мінських домовленостей – і виборів, і амністії, і інших позицій аби почати їх розглядати, бо з одного боку – нам треба захистити всіх людей, які потрапили в поло і повернути їх додому, але крім повернення їх додому їм треба надати дійсну допомогу, як моральну, так і матеріальну. Якщо ми говоримо про закон про амністію, то ми вже сьогодні повинні мати закон, який давав би сигнал кожному українському громадянину, який знаходиться на некотрольованих територіях, ви – для нас найбільша цінність і ми не переслідуватимемо вас, якщо ви не зробили жодного тяжкого злочину. Давайте дискутувати і приймат. Ми готові до такої роботи в наступній Верховній Раді.

Кирило Молчанов, політичний експерт: відсутність політичного досвіду в нового президента дається в знаки. Він сам собі суперечить і не робить перших кроків, тому питанням полонених займаються знаючі люди, такі як Віктор Медведчук.

Розведення сил…

Валентин Гладких, політичний експерт: Я би не ставив знак рівняння між тією позицією, яку займала вдала за часів Порошенко і позицією, яку сьогодні нова влада намагається досягнути.

Якщо є мета домовитись про щось, в даному випадку була цільком прагматична мета – домовитись про припинення вогню бодай на одній ділянці - Станиця Луганська. Потім далі – якщо цей експеремент на сьогоднішній день сьогодні буде успішним і вдастся утримати це припинення вогню. То далі це продовжиметься на інших ділянках.

Як ви оціннюєте реакцію Зеленського на переговори Медведчука в Росії?

Олександра Решмеділова, політична експертка: Зеленський зазначає, що це зроблено під вибори, а представники партії «Оппозиційна платформа – За життя» стверджують, що це не так. Зрозумійте, що вибори для того і відбуваються, щоб кожна політична сила показала свої сильні сторони.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": на території нашої держави є військове протистояння і потрібно розуміти, що вирішити його можна тільки комплексним виконанням Мінських угод. А це передбачає досить великі кроки від курівництва держави і говорити про те у відриві ці моменти пов'язані з розведенням військ, з припиненням вогню, з обміном полоненими від того, що почалось виконання політичної частини Мінських угод від того, що все ж таки поступово переходии до прямих переговорів можливо із залученням посередників і іншими шляхами, але лідери "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук і Юрій Бойко чітко говорили про те, як це можна зробити і ці мирні пропозиції до плану мирних угод однозначно позитивно сприймалися і Німеччиною і Францією і Россією і керівництвом самопроголошених республік, тому задля того, щоб вирішити це, треба йти на прямі переговори. Іншого шляху досягти миру немає.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Головне тут, щоб влада України не зупинилась, а зробила адекватний крок у відповідь с тим, аби цей процес був продовжений. Ми робили, робимо в рамках виборчої кампанії і будемо продовжувати працювати у напрямку звільнення полонених не залежно від результатів виборів. Бо для нас головне - "всі полонені дома і в країні мир".