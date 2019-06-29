Наступного тижня Станицю Луганську відвідає урядова група. Фахівці визначатимуть соціальні та економічні проблеми регіону для їх подальшого вирішення, - про це заявив представник України у тристоронній контактній групі, Леонід Кучма.

Напередодні він відвідав ділянку, на якій триває розведення сил. Незабаром там розпочнуться роботи з відновлення мосту, який з'єднує підконтрольні території з тимчасово окупованими районами Луганщини.

"Тут військові дивляться один одному в очі. Відстань від 200 до 380 метрів, стрілецька зброя добиває. А потім ми зразу почнемо будувати міст. Зразу. А міст - це соціальний аспект, - причому, такий міст нормальний, що по ньому машини і т.д.", - зазначив Леонід Кучма, представник України в Мінській групі.