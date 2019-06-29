Відновлення Донбасу: урядова група визначить соціальні та економічні проблеми регіону - Леонід Кучма [ Редактировать ]
Наступного тижня Станицю Луганську відвідає урядова група. Фахівці визначатимуть соціальні та економічні проблеми регіону для їх подальшого вирішення, - про це заявив представник України у тристоронній контактній групі, Леонід Кучма.
Напередодні він відвідав ділянку, на якій триває розведення сил. Незабаром там розпочнуться роботи з відновлення мосту, який з'єднує підконтрольні території з тимчасово окупованими районами Луганщини.
"Тут військові дивляться один одному в очі. Відстань від 200 до 380 метрів, стрілецька зброя добиває. А потім ми зразу почнемо будувати міст. Зразу. А міст - це соціальний аспект, - причому, такий міст нормальний, що по ньому машини і т.д.", - зазначив Леонід Кучма, представник України в Мінській групі.
по теме
Война на Донбассе: боевики ранили бойца ЗСУ
Боевики на Донбассе продолжают обстрелы
Украина и Россия не договорились о "хлебном перемирии"
В Минске не смогли договорится об очередном перемирии
Заседание ТКГ: Кучма выступил с важным заявлением
Руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма сделал важное заявление по Донбассу
Война на Донбассе: план Кучмы поддержали в ОБСЕ
В четверг, 13 июня, стало известно о том, что в ОБСЕ приветствует возобновление рабочей атмосферы на последнем заседании ТКГ по мирному урегулированию ситуации в Донбассе
На Донбасс приехала делегация СНБО (видео)
На Донбассе в район проведения Операции Объединенных сил приехал Александр Данилюк