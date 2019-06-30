Вблизи Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла [ Редактировать ]
Вулкан Попокатепетль, расположенный около Мехико, в ночь на субботу, 29 июня, выбросил столб пепла высотой около 1,5 км. Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.
По предварительным данным, в ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов, расположенных к юго-западу от вулкана.
Уровень угрозы в районе Попокатепетля, который был повышен в конце марта 2019 года, не изменился. Его активность продолжают отслеживать круглосуточно.
Попокатепетль находится в 70 км от Мехико и достигает высоты 5,42 км. Вулкан входит в число самых крупных и активных на территории страны.
Ранее мы писали о том, что также в России вулкан выбросил в небо облако пепла.
по теме
У Мексиці прокинувся найактивніший вулкан світу
У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. "Гора, що димить" - саме так у перекладі звучить назва вулкана - викидає клуби диму та попелу на висоту 2 з половиною кілометри
Без мелочи: что ждет украинцев уже в октябре
Уже с 1 октября 2019 года в Украине перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович представили у Сенаті Франції мирний план врегулювання ситуації на Донбасі
Нестор Шуфрич і Вадим Рабінович закликали європейських політиків допомогти Україні в реалізації програми відновлення Донбасу
Гороскоп на июль 2019 для всех знаков зодиака
Что ждет каждый знак зодиака в июле, читайте в гороскопе
Коридор затмений: что ждет каждый знак зодиака
Уже в начале июля мы войдем в коридор затмений