Вулкан Попокатепетль, расположенный около Мехико, в ночь на субботу, 29 июня, выбросил столб пепла высотой около 1,5 км. Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий.



По предварительным данным, в ближайшие часы ожидается выпадение пепла в нескольких районах штатов, расположенных к юго-западу от вулкана.



Уровень угрозы в районе Попокатепетля, который был повышен в конце марта 2019 года, не изменился. Его активность продолжают отслеживать круглосуточно.



Попокатепетль находится в 70 км от Мехико и достигает высоты 5,42 км. Вулкан входит в число самых крупных и активных на территории страны.

Ранее мы писали о том, что также в России вулкан выбросил в небо облако пепла.

