ОБСЄ отримали письмове підтвердження про відведення сил біля Станиці Луганської [ Редактировать ]
ОБСЄ отримали письмове підтвердження від ватажків самопроголошених республік про відведення сил біля Станиці Луганської. Напередодні лідери так званих Л/ДНР направили спостерігачам відповідного листа. Найближчим часом спостережна місія проведе верифікацію розведення військових і представить остаточний висновок.
Наразі сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Раніше у штабі ООС заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. Дотримання сторонами умов - ОБСЄ відстежуватимуть кілька днів. Рішення про розведення сил біля Станиці Луганської - Тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року.
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