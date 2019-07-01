ОБСЄ отримали письмове підтвердження від ватажків самопроголошених республік про відведення сил біля Станиці Луганської. Напередодні лідери так званих Л/ДНР направили спостерігачам відповідного листа. Найближчим часом спостережна місія проведе верифікацію розведення військових і представить остаточний висновок.

Наразі сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Раніше у штабі ООС заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. Дотримання сторонами умов - ОБСЄ відстежуватимуть кілька днів. Рішення про розведення сил біля Станиці Луганської - Тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року.