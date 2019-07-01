Украина сделала большой шаг к завершению самого сложного, теста на зрелость и готовность к реформам - запустила новый рынок электроэнергии с 1 июля. Так прокомментировал сегодняшний запуск нового рынка электроэнергии народной депутат Украины Артур Мартовицкий



"Рынок заработал - это совместная работа по вхождению Украины в единое европейское энергетическое сообщество. Сегодня уже не нужно сомневаться, закон вступил в силу. И хотелось бы, чтобы этот закон не отменятся никакими подзаконными актами, потому что такая информация и есть, что есть попытка отменить этот рынок. Это есть наши обязательства и имидж нашей страны на европейском и международном уровне", - подчеркнул народный депутат.



По словам Мартовицкого, несмотря на заявления скептиков о неминуемом росте цен на электроэнергию для населения, все осталось по-прежнему.



"Очень важно, что все опасения, которые были у людей - они не оправдались. Вот первый день работы рынка показывает, что самое важное, что беспокоило население - цена электроэнергии для населения не изменилась и остается, это нужно признать - самой низкой в Европе", - заверил Мартовицкий.



Депутат также подчеркнул, что с запуском нового рынка энергосистема Украины работает стабильно.



На сегодняшний момент есть небольшие технические доработки , которые решаются "Оператором рынка ". "Очень важно отметить- угрозы для стабильной работы нового рынка нет и угрозы для украинской энергосистемы тоже нет в Украине. Это важно и это нужно отметить. Ну а шероховатости есть и они будут, для этого есть специалисты на местах, я уверен, что они это доработают", - подчеркнул народный депутат Украины.



1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году. Об этом сообщили ЭП в пресс-службе вице-премьера Владимира Кистиона.

Так, 30 июня состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед", по результатам торгов реализовано 150 895,1 МВт-ч в Объединенные энергетические системы Украины и 9 435,9 МВт-ч в рамках "Острова Бурштынской ТЭС".

По словам директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова внутрисуточный рынок также работает бесперебойно