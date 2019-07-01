В ночь на понедельник, 1 июля, в Николаевской области, в районе курортной зоны Рыбаковка, автомобиль Nissan Primera вылетел с дороги и врезался в сложенные вне проезжей части бетонные столбы. Водитель и пассажир авто погибли, сообщает местное издание "Новости N".

Nissan ехал по трассе Одесса-Николаев со стороны Одессы в направлении Николаева на очень высокой скорости. После удара автомобиль разорвало пополам.

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Издание отмечает, что незадолго до этого ДТП в Одессе был объявлен оперативный план "Сирена", в рамках которого разыскивался автомобиль Nissan Primera серого цвета с номерными знаками республики Польша, водитель которого насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

У разбившегося в Николаевской области Nissan все приметы совпадают: от также серого цвета и с польскими номерными знаками. Также на месте происшествия обнаружен знак "Такси" с номером одесской службы такси.

Ранее сообщалось, что под Киевом Kia на скорости "влетел" в Porsche и разбился, а также под Запорожьем произошло смертельное ДТП.