Центрвиборчком захистили від інформаційних атак [ Редактировать ]
Інформаційні атаки не вплинуть на роботу Центрвиборчкому під час дострокових парламентських виборів. Про це сьогодні заявила голова комісії Тетяна Сліпачук.
За її словами, медійні вкидання спрямовані передусім на дискредитацію ЦВК. Утім, вони матимуть належну оцінку правоохоронців. Сама комісія, запевнила Сліпачук, діятиме суто в межах закону. А ЗМІ закликала користуватися тільки перевіреною інформацією.
"Всі ці інформаційні напади спрямовані виключно на те, щоб дистабілізувати роботу Центральної виборчої комісії і викликати недовіру українців до комісії та її керівництва, до того, що вона робить. Кожен член ЦВК керувався і буде керіватися принципами незалежності і рівновіддаленості від будь-яких політичних партій", - говорить Тетяна Сліпачук, голова Центральної виборчої комісії.
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