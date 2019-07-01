Інститут соцдосліджень та Центр соціального моніторингу назвали останні рейтинги політичних партій [ Редактировать ]
Українці продовжують визначатися з тим, за кого голосувати на парламентських виборах. Інститут соцдосліджень разом із Центром соціального моніторингу сьогодні презентували нові показники електоральних уподобань. Тож які політсили мають шанс пройти до Верховної Ради? Про це далі у матеріалі.
Згідно з опитуваннями соціологів, серед тих громадян, хто визначився та голосуватиме, найбільшу довіру має політсила президента Володимира Зеленського. Партію "Слуга народу" готові підтримати понад 40 (43,2) відсотків виборців. Дванадцять відсотків (12,0) - в "Опозиційної платформи - За життя". Третя в рейтингу "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Результат політсили - майже дев'ять з половиною процентів. (9,4) Долає прохідний бар'єр і партія Святослава Вакарчука "Голос". Їй довіряє майже 8 з половиною (8,3) відсотків. Замикає п'ятірку лідерів - "Європейська Солідарність" Петра Порошенка. В її активі трохи більше ніж 8 процентів. (8,2).
"Ми бачимо п'ять політичних сил, які долають п'ятивідсотковий бар'єр. "Слуга народу" мав нарощування показника і останні хвилі кажуть про падіння цієї підтримки. Ми бачимо "Опозиційну платформу - За життя, яка поступово тим не менше приростає певними голосами", - говорить Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.
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