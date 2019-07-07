Бути чи не бути достроковим виборам вирішує Верховний Суд. Касаційний адміністративний суд у його складі нині розглядає апеляції одразу кількох десятків партій. Усі вони вимагають скасувати рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 липня. Тоді, на вимогу "Аграрної партії", ЦВК зобов'язали провести повторне жеребкування політсил. Причина порушення під час включення до списку "Руху Нових Сил Саакашвілі" - без жеребкування. У Центрвиборчкомі заявляють, що це винятковий прецедент. І в разі повтороного жеребкування вони не встигнуть надрукувати нові бюлетені. Незгоду з позицією ЦВК висловила "Опозиціййна платформа - За життя". Остаточне рішення суд має оголосити завтра.

"Хочу зазначити, що позиція центральної виборчої комісії носить не зовсім правовий характер. вони продовжують наполягати на тому, що є споба зірвати вибори. Ми категорично з ним не погоджуємося. Оскільки ми вважаємо, що допущені порушення при проведенні, при включенні політичної партії - рух нових сил Михайла Саакашвілі до списку під номером 22 є грубим порушенням. Ми підримуємо "Аграрну партію" при предявленою нею позову і просимо суд залишити рішення першої інстанції без змін", - говорить Роман Пархомчук, адвокат партії "Опозиційна платформа - За життя"