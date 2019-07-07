У Запоріжжі користувачі соцмереж публікують відео з підкупами виборців [ Редактировать ]
У Запоріжжі користувачі соцмереж пишуть про підкуп виборців. Вони викладають в інтернет відео,На якому люди стоять у черзі, а потім виходять із пакетами з будинку культури в одному з районів міста.
На пакетах - агітація за кандидата Віктора Бусько. Він позиціонує себе як член команди мера запоріжжя Володимира Буряка. Той іде на вибори під номером вісім у списку "Опозиційоного блоку". Про вміст пакунків не повідомляється.
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