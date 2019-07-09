Александр Колтунович, член партии Оппозиционная платформа - За жизнь" сделал заявление.

8 июля 2019 года в Киеве состоялось заседание 21-го Саммита Украина-ЕС. По итогам Саммита стороны в Совместном заявлении подтвердили неизменную приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС на основе Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Также выражены ожидания относительно дальнейшего усиления экономической интеграции и регуляторного сближения в сферах цифровой экономики, содействия торговле, таможенного сотрудничества в рамках Соглашения об ассоциации.

При этом, иллюзия выбора европейского вектора эконмической интеграции продолжает насаждаться в сознании общества. В Совместном заявлении 21-го Саммита Украина-ЕС имел место факт бесстыдной и циничной манипуляции:

Мы приветствовали успех углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая способствовала увеличению двусторонней торговли на около 50% с начала ее применения в январе 2016 года.

Здесь сразу отмечу, что сравнение с началом 2016 года является манипуляцией, поскольку в рамках переходного периода ЕС сохранял право беспошлинного доступа для украинских товаров на европейский рынок. Если же говорить о двустороннем товарообороте между Украиной и ЕС за пять лет, то его объем практически не изменился (+1,6%): с $43,7 млрд (в 2013 году) до $44,4 млрд (в 2018 году).

Говоря о подписанном Соглашении об ассоциации, которое предшествующая власть к всеобщему удивлению парафировала без официального перевода на английском языке, следует отметить, что вместо декларированных дополнительных возможностей, в рамках УВЗСТ с ЕС наша страна получила дополнительные преграды. Ассиметричные и дискриминационные условия превратили национальную экономику в сырьевой придаток ЕС, а обещанная экспансия на более емкий и платежеспособный европейский потребительский рынок в 500 млн человек, как и заработная плата в €1000 - оказались двуличным лицемерием.

Несоответствие украинской продукции требованиям ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля, а также техническим регламентам и стандартам ЕС требовали дополнительных финансовых вливаний. Заложенный курс на УВЗСТ, по оценкам правительства, требовал порядка €165 млрд на протяжении 10 лет. И это при том, что, по данным Минфина, расходная часть бюджета Украины на 2019 год запланирована (исходя из прогнозного курса) в объеме €33,75 млрд ($37,8 млрд). Вследствие чего, за пять лет официальный Киев попросту провалил свое домашнее задание по имплементации европейских технических регламентов и стандартов в отечественную практику.

По данным Комитета ВРУ по вопросам европейской интеграции, Украина в законодательной плоскости не выполнила даже 30% от ранее установленного плана имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. По их данным, большинство из регламентов ЕС даже не переведены на украинский язык, не говоря уже об их фрагментарной гармонизации/аппроксимации/конвергенции.

В подтверждение тезиса о деструктурировании национальной экономики в сторону сырьевой направленности, приведу другие официальные данные Госстата. Исходя из товарной структуры экспорта на рынки ЕС по итогам 2018 года, 22,0% - это недрагоценные металлы (черные металлы), 18,3% - продукты растительного происхождения (зерновые), 13,4% - минеральные продукты (руды). Напротив, экспорт готовых пищевых продуктов составил всего 4,5%, средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства - 0,8%. Украина на сегодняшний день фактически не производит, а наоборот - покупает локомотивы, судна и вертолеты в ЕС и США.

Не в пользу ассоциации с ЕС и общие экспортные показатели Украины. Согласно данным ГФС по итогам 2018 года доля стран ЕС в общем объеме экспорта товаров Украины хоть и возросла до 42,6% или $20,1 млрд (против 26,2% и $17,9 млрд в 2011 году. Говоря о прямых экспортных потерях в сравнении с 2013 годом отмечу, что согласно нашим расчетам, в торговле с ЕС экономика Украины недополучила суммарно за 5 лет $2,4 млрд. Здесь стоит противопоставить суммарные экспортные потери Украины в торговле со странами СНГ за соответствующий период в $62 млрд. А значит ни какого обещанного в 2013 году замещении евразийских рынков европейскими так и не произошло. К тому же, отрицательное сальдо двустороннего товарооборота между Украиной и ЕС в прошлом году составило $4,2 млрд.

В результате смены вектора экономической интеграции Украины, только в экспорте товаров на внешние рынки наша страна сократила ежегодные объемы за пять лет на 25,3%. Это привело к тому, что ВВП Украины в сравнении с тем же 2013 годом сократился на 32%, снизившись по итогам 2018 года до 63,5% от уровня 1990 года. В макроэкономическом плане отмечу, что госдолг Украины за пять лет в гривневом эквиваленте вырос на 245%, а объем прямых иностранных инвестиций в национальной экономике сократился на 39%. Украину довели до того, что доходная часть госбюджета на 2019 год формируется на 31,6% от новых заимствований, тогда как 37,5% (417,4 млрд грн) расходов бюджета - выплаты по госдолгу. К примеру, бюджет пенсионного фонда составляет 398,2 млрд грн, дефицит которого равен 167 млрд грн или 42% доходов текущего бюджета пенсионного фонда.

Что касается упомянутого выше европейского уровня жизни, в первую очередь заработных плат и пенсий, то среднемесячная заработная плата в Украине по итогам пять месяцев 2019 года ниже на 10,5% относительно показателя 2013 года и составляет $365,6. Прожиточный минимум и минимальная пенсия за пять лет сократились в долларовом эквиваленте в 2 раза, со $147,2 и $118,8 - до $74 и $60 соответственно. Задолженность по выплате заработной платы в сравнении с 2013 годом выросла на 261%. Параллельно стоимость жилищно-коммунальных услуг в стране за этот период возросла в среднем на 710% (в том числе цена на газ - на 961%, тариф на отопление - на 1225%). Вследствие чего долг за жилищно-коммунальные услуги вырос на 373% - до 57,2 млрд грн. По итогам 2018 года 11,7 млн пенсионеров имели средний размер пенсии по стране в 2479,2 грн или $91, а 57,1% населения имеют уровень общих доходов ниже 4440 грн.

Отдельно следует выделить вопросы демографии, миграции и занятости. По итогам первого квартала 2019 года уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составлял - 50,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 57,1%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,1%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 9,2%. Количество трудовых мигрантов по разным оценкам составляет от 10 до 12 млн человек. В 2019 году на 100 умерших приходится лишь 48 новорожденных. По данным ООН, более 60% граждан Украины проживают за чертой бедности, и это уже далеко не европейский уровень жизни.

В этих условиях Украине необходимо радикальное изменение внешнеэкономического курса развития страны. Председатель Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук предложил программу, направленную на возвращение к политике многовекторности, основным внешнеполитическим приоритетом которой станет защита интересов Украины - прежде всего, в вопросах экономики, развития, привлечения инвестиций и роста благосостояния граждан. В. Медведчук озвучил комплекс мер, направленных на пересмотр кабальных условий участия Украины в рамках УВЗСТ с ЕС, прекращение политики обоюдных санкций и восстановление взаимовыгодных торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ. Это приведет к восстановлению кооперационных связей в высокотехнологичных секторах промышленности (авиастроение, судостроение, ракетостроение, машиностроение, приборостроение и др.), возрождению национальной экономики и росту благосостояния граждан Украины.