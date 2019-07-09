Інвестиції в освіту та Нову українську школу є головними завданнями Кабміну - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Інвестиції в освіту та Нову українську школу - одне з головних завдань Кабміну, - про це прем'єр-міністр сказав під час Координаційної ради з питань реформи освіти.
Цього року за стандартами НУШ навчатиметься мільйон дітей - заявив Володимир Гройсман. І доручив прискорити підготовку до навчального року, зокрема - подбати про матеріальне забезпечення шкіл та закладів профтехосвіти.
"Впровадження Нової української школи дає можливість створити абсолютно нові якісні умови підготовки українських дітей. Наше з вами завдання в тому, щоби діти отримали якісну освіту і були конкурентноздатні. Ми другий рік поспіль інвестуємо в сумі 7 млрд. гривень на нове обладнання - на все те, що стосується сьогодні підготовки і навчання в Новій українській школі", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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