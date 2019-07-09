"Опозиційна платформа - За життя" розробила програму захисту українського фермерства - Наталя Королевська [ Редактировать ]
Проти зняття мораторію на продаж землі виступили аграрії Донеччини. Нагадаємо, однією із вимог МВФ є відкриття ринку землі для нерезидентів.
На думку місцевих сільгоспвиробників, цього робити не можна. Про це вони розказали депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Наталії Королевській. Вона ж, зі свого боку повідомила, що її політична сила вже напрацювала програму захисту українського фермерства.
""Опозиційна платформа - За життя" подготовила программу защиты украинского производителя и украинского фермерства. И один из самых ключевых пунктов этой программы - это кредитование под адекватные процент. Не под 19-20, как сегодня, а под 5-7. Второй вопрос - кредитование под открытие новых производств", - наголосила Наталя Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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