Дочь Елены Кравец ошарашила сменой имиджа (фото) [ Редактировать ]
Дочь украинской комедийной актрисы Елены Кравец Маша не часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. А вот 10 июля девушка показала фото, которое откровенно шокировало пользователей сети. Соответствующую публикацию девушка сделала в популярной социальной сети.
Маша "избавилась" от длинных волос и сделала стрижку "каре". Также девушка выкрасила пряди в фиолетовый.
Раньше сообщалось о том, что Кравец опубликовала на своей странице в популярной социальной сети странный снимок. Там артистка предстала в образе мужчины. А также Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.
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