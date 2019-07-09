Елена Кравец очаровала поклонников фото своих двойняшек [ Редактировать ]
Известная украинская комедийная актриса Елена Кравец не часто радует поклонников новыми публикациями. А вот несколько дней назад звезда показала фото своих младших детей, чем вызвала восторг у пользователей сети.
"Лестница в небо:)", - подписала фото Кравец.
На снимке ее двойняшки стоят на лестнице и смотрят вверх. Дочь Елены одета в пышную юбку, на девочке также - соломенная шляпка. А сын Кравец - в брючках и полосатой кофточке.
Комментарии под фото были самыми разнообразными: "Котики", "Милота", "Вот оно счастье", "Ой какие Кицюни хольосинькие. Мамочка молодец, талантище", "Зайки! Самые главные зрители!"
Лестница в небо:) #showmustgoon @kvartal.fest
Публикация от Elena Kravets (@lennykravets)
Раньше сообщалось о том, что Кравец опубликовала на своей странице в популярной социальной сети странный снимок. Там артистка предстала в образе мужчины. А также Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.
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