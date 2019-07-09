Известная украинская комедийная актриса Елена Кравец не часто радует поклонников новыми публикациями. А вот несколько дней назад звезда показала фото своих младших детей, чем вызвала восторг у пользователей сети.

"Лестница в небо:)", - подписала фото Кравец.

На снимке ее двойняшки стоят на лестнице и смотрят вверх. Дочь Елены одета в пышную юбку, на девочке также - соломенная шляпка. А сын Кравец - в брючках и полосатой кофточке.

Комментарии под фото были самыми разнообразными: "Котики", "Милота", "Вот оно счастье", "Ой какие Кицюни хольосинькие. Мамочка молодец, талантище", "Зайки! Самые главные зрители!"

Раньше сообщалось о том, что Кравец опубликовала на своей странице в популярной социальной сети странный снимок. Там артистка предстала в образе мужчины. А также Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец. Звезда шокировала поклонников фотографией, на которой Елена позирует в постели в нижнем белье и с пирожными в руках. А также Елена Кравец в шапке удивила поклонников. А также дочь Елены Кравец поразила поклонников стильным образом.