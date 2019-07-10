Под Харьковом поезд переехал мужчину [ Редактировать ]
Под Харьковом поезд переехал мужчину, в результате чего он скончался в больнице. Об этом сообщает "УНН".
Известно, что ЧП произошло недалеко от железнодорожной станции Ковыльное.
Предположительно, мужчина находился на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу, где он скончался. Сейчас личность мужчины устанавливается.
Ранее сообщалось, что под Киевом электричка задавила молодого парня.
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