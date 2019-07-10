Юрий Бойко сделал заявление о ситуации в 47 избирательном округе [ Редактировать ]
Чем ближе день выборов, тем более грязные технологии используют представители уходящего режима - вплоть до срыва избирательного процесса. Такое заявление сделал лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
Это четко видно на 47-м округе, где самый яркий представитель партии Порошенко в парламенте, понимая, что проигрывает выборы Юрию Солоду, добился незаконного решения ЦИК о расформировании Окружной избирательной комиссии, чтобы сорвать выборы, а теперь обманывает людей, рассказывая о несуществующем расколе в нашей команде мира.
"Мы - едины, и вместе с Юрием Солодом и большой командой "Оппозиционной платформы - За жизнь" ид"м, чтобы победить, вернуть мир и защитить людей", - заявил Юрий Бойко.
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