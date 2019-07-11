Найетичніший паб запрацював у Лондоні. Принаймні, так себе позиціонує один із закладів у британській столиці. У чому його особливість - розповість Ірина Іванова.

Офіціанти колишні безхатченки, пиво зварене із залишків хліба, страви рослинного походження. І жодних відходів на кухні усе йде на переробку чи компост. Саме з такою концепцією новий паб "Зелений Вік" у модному районі Лондона бореться за відвідувача. Головна ідея - дати можливість клієнтам займатися благодійністю, не змінюючи при цьому своїх повсякденних звичок.

"Гроші за кожен келих напою ми спрямовуємо на благодійність. Усі наші постачальники, наприклад, мила, туалетного паперу чи робочого одягу - це доброчинні організації", - говорить Ранді Рамперсанд, засновник етичного пабу.

Заклад працює уже три місяці. Напої в меню теж від соціальних підприємств, що жертвують кошти. А страви від вегетаріанської компанії швидкого харчування.

"Все є етичним, але при цьому ціни - середні, ми не беремо зайвого з відвідувачів. Натомість допомагаємо місцевій спільноті - віддаємо їй частину прибутку, а ще працевлаштовуємо безхатьків і колишніх злочинців", - говорить Ранді Рамперсанд.

Попри запеклу конкуренцію, цей заклад обслуговує безліч студентів, художників і туристів. Передовсім тих, хто прагне випробувати альтернативний підхід до відпочинку у пабах. А також спробувати щось нове.

"Ми багато чули про цей заклад, а вранці ходили на конференцію поблизу, - тож вирішили зазирнути сюди. На вхідних дверях - напис: "Планета - наш прибуток", тому ми вирішили дізнатися, як воно тут", - говорить Роб Гаррісон, активіст у сфері соціальної справедливості.

"Я ніколи раніше не був в етичному пабі, і мені було цікаво побачити, як це. Ми з Гарві подумали, що це класне місце, аби тут посидіти", - говорить Джон Ремптон, відвідувач.

Люди відвідують заклад з різних причин: екологія, турбота про власне здоров'я, намагання допомогти іншим чи все разом. І таких чимало: етичний заклад "Зелений Вік" стрімко набирає популярності у Лондоні.