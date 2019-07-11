І про підсумки переговорів, які провели представники партії "Опозиційна платформа - За життя" з російськими урядовцями і парламентаріями в Москві, - далі в матеріалі.

Українську делегацію в Москві зустрічали прем'єр-міністр і очільники партії "Єдина Росія". Адже мета зустрічі - налагодити міжпартійний діалог.

"Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями - слег. Мы считаем что это неправильно и всячески поддерживаем намерения "Оппозиционной платформы - За жизнь" его восстановить", - говорить Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Росії, голова партії "Єдина Росія".

Поновити діалог між Києвом і Москвою - критично важливо для економік обох держав - наголосив співголова "Опозиційної платформи за життя" Юрій Бойко.

"Мы обсудили с вами и вы дали зеленый свет на одностороннее снятие санкций с некоторых товаров, которые попали под взаимные санкции. И санкции на поставки этих товаров на российский рынок привели к тому, что были остановлены предприятия и наши люди потеряли рабочие места", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".

Найбільше ж людей непокоїть встановлення миру на сході країни. Віктор Медведчук підкреслив: більшість українців - вважають, що це має бути головною метою української влади.

"Почему это важная проблема: потому что по всем социологическими исследованиям около 80 процентов граждан нашей страны считает, что мир, прекращение огня на востоке страны является главной и самой актуальной задачей и проблемой. Это было во главе угла и президентской кампании. И люди те, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского верили в то, что этот мир состоится, и состоится в ближайшее время после избрания. Страна устала от боевых действий", - говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя".

У розмові з журналістами члени української делегації нагадали про ще одну проблему в двосторонніх відносинах.

"Мы представляем сегодня все-таки Украину, и у нас есть проблема. И каждый из нас знает это, и мы сегодня сказали это рос.стороне - Крым - это Украина. И мы это сказали не из подворотни, а в центре России, в центре Москвы, в штабе "Единой России" - правящей партии. Вот пусть у них хватит такого мужества не продавать страну, не сдавать страну, не пропивать Крым. А сказать сегодня здесь, что мы имеем проукраинскую позицию. Я считаю, что мы сделали большой шаг к миру, нам очень нужен мир, нам нужно возобновить нормальные отношения между странами, но Крым - это Украина", - говорить Вадим Рабинович, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".

Та найболючіше питання - поставки газу. Чинний контракт спливає в січні 20 року. Українські переговірники - домовилися про новий, його зможуть підписати вже наступного місяця.

"Ниже цена будет на 25 процентов. Это значит, что ниже будут комунальные тарифы, это значит снижение цены на товары все, где присутствует газ, а он присутствует везде - во всех товарах первой необходимости. 00:42 Это существенных отход от бедности, в которую погрузилась страна с комунальными тарифами и ценами за последние пять лет", - говорить Юрий Бойко народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя".

Говорили й про ситуацію на сході і відновлення миру. Підбиваючи підсумки, представники партії "Опозиційна платформа за життя" відзначили: діалог з керівництвом "Єдиної Росії" - допоможе просувати українські інтереси.

"И мы будем своим межпартийным сотрудничеством создавать условия и помогать в решении этих проблем. тем более вы видели сегодня представительство не только как я уже сказал руководителей правительства, но и руководство госдумы, и первый председатель госдумы, и заместитель. большинство сегодня в госдуме принадлежит партии единая Россия. это правящая партия, от нее зависит много законодательных решений, и это то что может помочь в решении наших проблем", - говорить говорить Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя".

Обидві сторони висловили бажання продовжити міжпартійних діалог в рамках окреслених на зустрічі у Москві питань.