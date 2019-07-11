На Харківщині взялися за реконструкцію сільських шкіл. Навчальний заклад у Пархомівці - усього на 200 учнів. Він був у такому стані, що косметичним ремонтом зарадити вже було неможливо. Як вдалося врятувати школу - дивіться далі.

У приміщенні бібліотеки Пархомівської школи робочі обшивають стіни гіпсокартоном.

Директорка закладу каже - будівля школи, якій уже півстоліття, була геть зруйнована.

"Корпус знаходився у досить такому неприємному вигляді, так що протікала покрівля, продувало стіни, було холодно", - говорить Світлана Москаленко, директорка Пархомівської школи.

Коли будівельники обстежили приміщення, з'ясувалося, що лишати можна лише каркас. Дітей відселили в сусідній корпус і взялися міняти дах та одночасно утеплювати стіни.

"На сегодняшний день выполнены работы по замене кровли. Включая стропильную конструкцию. Также утеплен фасад и отделан практически весь. Толщина утеплителя 120 мм. Сейчас в данный момент идут работы внутренние, отделочные работы. Делается электрика", - говорить Олег Лисяков, заступник директора ТОВ "Будівельник".

Гроші на таку глобальну реконструкцію - а це 42 мільйони гривень - частинами виділили з обласного та районого бюджетів. Знайшлися кошти і на енергозбереження.

"Поставлено 2 нових сучасних енергозберігаючих ефективних котли на твердому паливі. Були закуплені природо-математичні кабінети. Була оновлена повністю комп'ютерна техніка в комп'ютерних класах, було оздоблено спортивний майданчик тренажерами", - говорить Олена Губарєва, заступник голови Краснокутської райдержадміністрації.

До початку нового навчального року на Харківщині загалом відремонтують вісімдесят будівель шкіл та дитсадків.

"Ми четвертий рік поспіль займаємо перше місце в Україні за якістю і доступністю по освіті. Тому відновлюємо сферу освіти. Це стосується і шкіл, і дитячих садочків, ну і звичайно поповнення новою оргтехнікою і закупкою нових меблів. Для того, щоб якомога більше приділити увагу закладам освіти, ми долучаємо усі можливості, бюджет як державний, місцевий, обласний і сільські бюджети, які збільшилися за рахунок децентралізації в країні", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Роботи в Пархомівській школі, за планом, завершаться у 2020. Будівельники запевняють - це буде найсучасніша школа в районі.