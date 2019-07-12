Близько 4 тисяч вірян на честь свята сьогодні пройшли хресною ходою вулицями Одеси. Там відзначають ще й день Касперівської ікони Божої матері. Її вважають однією з найбільших святинь півдня України.

Уже з 7 ранку в Свято-Успенському кафедральному соборі людно. Віряни з усіх куточків області зібралися на літургію. Урочистості розпочалися з акафіста перед чудотворною іконою Божої Матері. Одесити її особливо шанують, вважають чудодійною і називають покровителькою Причорноморського краю.

Після служби парафіяни вирушили Хресною ходою. Очолив її митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Касперівську ікону та інші святині пронесли від Свято-Успенського до Спасо-Преображенського Кафедрального собору.

"Когда-то, более 200 лет назад, Касперовская Божья мать защитила своим амафором Одессу, корабли вражеские ушли из Одессы, не совершив ни одного выстрела. Я бы хотел, чтобы в ближайшей истории Украины не было ни одного выстрела", - зазначив Віталій Саутьонков, представник "Опозиційної платформи - За життя".

На Соборній площі провели спільну молитву за мир. Тисячі людей об'єдналися у молінні за рідну землю.

Зінаїда спеціально приїхала сюди з Нерубайська:

"Крестный ход должен быть обязательно. От всякой нечести, от всего плохого. Везде энергетика такая, творится такое везде, мира нет у нас", - переконана Зінаїда, учасниця Хресної ходи.

"УПЦ проводила такие хода все 5 лет, - которые были очень тяжелыми для Украины. Я думаю, что мы на сегодня сохранили мир и имеем шанс победить войну на Донбассе, - это во многом благодаря молитвам Украинской Православной церкви"", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Окрім звичайних вірян, до молитви долучилися і політики.

"Хорошо что мы все объединились в православном храме на службе, которую возглавил владыка Агафангел", - говорить Віктор Баранський, представник "Опозиційної платформи - За життя".

"Сегодняшний день объединил нас всех в нашей любви к нашему земному отечеству - Украине, которая переживает непростые времена. Непростые времена и церковь наша переживает. Сегодняшняя молитва к Божей матери утверждает нас в том, что все пройдет. Пройдут и эти сложные времена", - підкреслив Агафангел, митрополит Одеський та Ізмаїльський.

Після спільної молитви за мир усі охочі мали нагоду приклонитися перед чудотворною іконою.