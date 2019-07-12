Судебная реформа: Рябошапка раскрыл план Зеленского [ Редактировать ]
Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка поделился планами президента. Известно, что Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе, сообщают "Украинские Новости".
"Через Верховную Раду (будет перезапущена судебная реформа - ред.,) при чем тут Конституционный суд? Он эти проблемы не решит. Этот вариант мы вообще не рассматриваем", - сказал Рябошапка.
По словам замглавы Офиса главы государства, президентская комиссия по вопросам правовой реформы должна в ближайшее время разработать и представить концепцию реформирования судебной системы, а также соответствующие законопроекты, которые будут представлены в украинский парламент.
Руслан Рябошапка ранее заявлял, что чаще всего решения, принятые "реформированными" судебными инстанциями противоречат украинскому законодательству и Конституции Украины. Из-за этого была создана группа экспертов для оценки результатов судебной реформы и решения проблем функционирования судебной ветви власти.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область потребовал завершить капитальный ремонт автодорожного моста номер 2 (Центральный мост) до 14 сентября. А также Зеленский обратился к Путину. Еще Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.
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