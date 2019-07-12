В ефірі телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили досягнення та провали парламенту VII скликання.

Цього тижня Верховна Рада восьмого скликання фактично завершила свою роботу. Як ви оцінюєте діяльність цієї Ради? Що вам найбільше запам'яталося за ці п'ять років?

Тарас Загородній, політичний експерт: На три з мінусом. Я не побачив лібералізації економічного життя, рішень в цій галузі не було. Рада краще б подумала, як скасувати деякі закони, аніж штампувати нові в Раді. Без економічного зростання пів нашої країни роз’їдиться.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя": Многие депутаты вошли в Раду VII созыва пришли прямо с Майдана. У людей появилась надежда. А у депутатов через месяц появились "айфоны", через два месяца - у девушек появились "лабутены" и тд и тп. А заканчивали созыв с новыми авто и квартирами в центре. Мы получили парламент войны, который ломал все до основания: систему образования, медицины, пенсии и тд. Они делали все, чтобы внести раздор в страну. А сейчас "смотрящие" от Порошенко пытаются проскользнуть в Раду. Люди должны не допустить их возврата в новый парламент.