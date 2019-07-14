Сардинію накрило димом лісових пожеж [ Редактировать ]
Лісові пожежі вирують на італійському острові Сардинія. Полум'я досягло околиць містечка Тортолі й загрожує оселям. Тож звідти довелося евакуювати людей.
Гасять пожежу і на землі, і з повітря - залучили літаки і гелікоптери. Вогнеборцям заважає сильний вітер. Горять ліси й на півдні материкової Італії. Там вогонь винищив рідкісну середземноморську рослинність.
по теме
Через виверження вулкану в Італії загинув турист
Вогняна гора раптово прокинулася на острові Стромболі. Після серії вибухів вулкан викинув сповп диму та потоки розжареної магми
Південь Італії затягло димом від лісових пожеж
Південні провінції Італії затягло димом від лісових пожеж. Роботу екстрених служб ускладнює сильний вітер
В Італії випав град завбільшки з апельсин
Італія в полоні стихій. У гірському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатичного моря випав град завбільшки з апельсин. 18 людей зазнали травм, серед них - вагітна жінка
Сардинію атакували хмари сарани
Нашестя сарани на італійському острові Сардинія найбільше за останні 70 років. Шкідники вже знищили понад два гектари пасовищ і полів
Італію накрило градом завбільшки з апельсин
Град, завбільшки з апельсин, випав в Італії. Негода накрила місто Пескара, що в гірському регіоні Абруццо на узбережжі Адріатичного моря. 18 людей зазнали травм, серед них - вагітна жінка