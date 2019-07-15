Елена Зеленская покорила элегантным нарядом [ Редактировать ]
Первая леди Украины Елена Зеленская часто удивляет поклонников элегантными и грациозными образами. Первая леди полностью соответствует своему супругу. В этот раз Елена появилась на публике костюме цвета шампань. Соответствующее фото Зеленская опубликовала на своей странице в популярной социальной сети.
"Спасибо, дорогая Изабель Дюмон за приглашение, и поздравляю с праздником Вас и всех наших французских друзей", - подписала фото Елена.
Этот снимок вызвал бурю комментариев у пользователей сети:
"Очень нравиться наша первая леди", "Как всегда стильная и красивая!", "Красотка", "Дорогая Елена вы красавица и умничка, мы гордимся вами !!! Удачи и терпения! мы уважаем вас и вашу всю семью! И верим что все будет супер", "Прекрасный стиль! Вы замечательны!".
Раньше сообщалось о том, что 18 июня в Берлине жена президента Украины Елена Зеленская пообщалась с первой леди ФРГ Эльке Бюденбендер. Известно, что встреча состоялась в резиденции президента Германии, дворце Бельвю. А также первая леди, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон в Елисейком дворце.
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