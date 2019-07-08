Зеленская и Кравец покорили пользователей сети совместным фото [ Редактировать ]
Фото, на котором запечателены первая леди Украины Елена Зеленская и комедийная украинская актриса Елена Кравец, облетело Интернет и стало супер-популярным в сети. Известно, что фото было опубликовано на одном из фан-аккаунтов Елены Зеленской.
На фото Кравец - в черной майке и джинсовой юбке, а первая леди - в пестрой рубашке и телесных брюках. Обе женщины улыбаются и позируют на камеру.
"Наши красавицы", - подписали публикацию администраторы фан-страницы.
Комментарии под фото не заставили себя ждать:
"Наша гордость и краса", "Браво, Елена! Безупречный стиль", "Красотки", "Люблю вас", "Как сестрички".
Напомним, Елена Кравец появилась на сцене с нижним бельем. А также в сети появилось пикантное фото известной украинской комедийной актрисы Елены Кравец.
А первая леди, жена президента Украины Владимира Зеленского, Елена встретилась с супругой президента Франции Бриджит Макрон в Елисейком дворце. А также Елена Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.
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