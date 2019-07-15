У Рівному місцевого мешканця "привітали" гранатою [ Редактировать ]
У Рівному невідомий кинув гранату у двір місцевого мешканця. Вибухова хвиля пошкодила фасад будинку, гаражні ворота та припарковану в дворі іномарку. В будинку на момент інциденту перебував чоловік та його дружина.
Ніхто з них не постраждав. Напередодні нагадаю, внаслідок вибуху у селі Смиги загинуло двоє дітей - 13-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. У дворі, де сталася трагедія, правоохоронці виявили цілий склад боєприпасів часів Другої світової війни.
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