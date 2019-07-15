Такое мнение выразил кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу 113 Александр Лукашев после встречи будущих парламентариев с основателем "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко.

Восстановление мира - главное требование избирателей 113 округа на Луганщине, отметил Александр Лукашев.

"Люди хотят мира и мирной жизни. Необходимо положить конец войне "до последнего украинца"! Разрушены дороги, инфраструктура, ликвидирована система медобслуживания, в стране тотальная безработица, нищенские зарплаты и пенсии и в то же время заоблачные тарифы - все это результаты 5-летней политики откровенного геноцида уходящей власти", - подчеркнул он.

Оппозиционер напомнил: 21 июля - это не просто день, когда каждый избиратель имеет возможность реализовать свое избирательное право.

"В этот день мы обязаны исполнить свою гражданскую и избирательную обязанность - голос каждого избирателя Луганщины важен для приближения мира и начала достойной жизни в регионе. После выборов "Оппозиционная платформа - За жизнь" вернет социальные гарантии и обеспечит социальную защиту всем, кто в ней нуждается. Людям не придется выпрашивать у государства то, что им гарантируют Конституция и законы. Мы идем в парламент, чтобы возродить в Украине разрушенное социальное государство", - почеркнул Александр Лукашев.