Пісківський спортивний центр, що на Київщині, відсвяткував своє десятиріччя. Тут готують чемпіонів з вільної боротьби, пауерліфтингу та боксу. Вихованці привозять медалі з чемпіонатів України та світу. Але може статися так, що незабаром - їм не буде де тренуватися. Чому? Знає Магда Кривовяз.

У 14 уже чемпіонка світу з вільної боротьби. Аміна Мухамед місяць тому в Угорщині виборола золото у Всесвітніх іграх з єдиноборств серед школярів.

"Коли я виграла я дуже раділа дякувала дуже тренерам за те що підготували мене", - говорить Аміна Мухамед, чемпіонка Всесвітніх ігор з єдиноборств серед школярів.

У її альмаматер - "Пісківському спортивному центрі" - Аміною пишаються. На святкуванні десятиріччя вона одна з перших отримує нагороду.

Тут виховують справжніх чемпіонів з вільної боротьби, боксу та пауерліфтингу.

"Для дітей які живуть у селі це мегаможливості, жити в селі і щоб у них убли такі можливості для тренування".

"Все у нас безкоштовно інвентар весь наш безкоштовно, форма вся безкоштовна. Поїздки на змагання де б не поїхали все безкоштовно", - говорить Олександр та Антоніна Грищенки, батьки учнів Пісківського спортивного центру.

А фінансує центр уже 10 років меценат із Канади, виходець із Пісківки. Проте кілька років тому між центром та очільником місцевої громади почалися проблеми. Директор каже - через тиск довелося відмовитися від футболу, колись тут було 7 команд. Окрім цього, закладу почали вимикати світло.

"Штучно створили всі умови воно функціонувало все було добре, поки голова ОТГ не став Рудченко Анатолій вони вимкнули світло і вмотивували це тим висиляйтеся. Його головна мета привласнити будівлі спортивного центру і використовувати їх для комерції", - говорить Володимир Луцков, директор Пісківського спортивного центру.

"На сьогоднішній день ми ініціювали десятки кримінальних проваджень які мають розглянутися і має бути позитивне рішення. Є факти задокументовані. Основний локомотив цього - корупція. То тут крадуть мати то шантажують", - говорить Михайло Гончаренко, правозахисник.

Своєю чергою, голова ОТГ заявляє - ні на кого не тисне, а справа, мовляв, в особистій неприязні. І в усіх конфліктах - звинувачує мецената.

"Коли вибрали мене головою пан Луцков був від цього не в захваті. Люди не рахувалися офіційно на роботі тренера. Ось він брав тренера по боксу він домовлявся і платив. - Є документальне підтвердження? - В смислі? - Якісь заведені справи з цього приводу? - Ні".

Вирішити ситуацію - може угода про співпрацю між центром та владою ОТГ. Проте і тут виникла плутанина.

"Нами було запропоновано підписати угоду про співпрацю, ми розробили цю угоду, надали для погодження", - говорить Михайло Гончаренко правозахисник.

"Ми з цього приводу підготували договір, я його передав сину Луцкова Володимиру на сьогоднішній день цей договір не підписаний", - говорить Анатолій Рудниченко голова Пісківської ОТГ.

У спортцентрі кажуть - ця ситуація насамперед шкодить дітям. За час, доки триває конфлікт, з трьохсот вихованців тут залишилася половина.