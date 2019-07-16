Незаконна агітація, використання адмінресурсу та введення в оману виборців. Ці теми обговорював напередодні народний депутат Юрій Бойко. Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" зустрівся з кандидатами в депутати на мажоритарних округах від цієї політсили. Зокрема, поговорили й про антикризовий план, розрахований на перші сто днів роботи у Верховній Раді.

"Мы единственная сила, которая принесет в страну мир и стабильность. Не нужно нас путать, и поддаваться на провокации. Когда нас пытаются стравить. Все, кто здесь собрались - это коллеги и бойцы. Они начали кампанию проводят ее активно и по-бойцовски. Они все справятся с поставленными задачами. Они отстоят интересы избирателей, доверивших им свои голоса.", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".