"Все достало": Катя Варнава не на шутку разозлила поклонников [ Редактировать ]
Известная комедийная актриса Екатерина Варнава часто радует поклонников смешными фото- и видео- публикациями. В этот раз артистка опубликовала видео с коллегой по работе, чем сильно разозлила своих подписчиков.
На видео Варнава с комиком Евгением Бондаренко "зажигают" под песню Уитни Хьюстон.
"Пока все выкладывают фото себя старых, мы молодеем под нашу Уитни Хьюстон. #ЗемляЭтоХьюстон!
Я вас умоляю, давайте поддержим качественную музыку и здоровый отельный неадекват", - подписала видео Екатерина.
Комментарии под видео знаменитости были самые разнообразными: "Все достало....Уже не интересно,все по шаблону. Может уже быть естественней", "Моя 9-я дочь так вас обожает, ваше шоу не пропускает никогда. Впрочем я тоже от вас безума", "атюша, Вы очень талантливый человек!!! Но мне кажется, что с "кривляшками", как Вы выразились, у Вас на страничке перебор. Ну уже достаточно", "Какой же кайф!!! Люблю вас!", "Блин , Варнава огонь! Но хочется посмотреть уже настоящую! Выйди из образа!".
Пока все выкладывают фото себя старых, мы с @evgenyborodenko молодеем под нашу Уитни Хьюстон❤️ #ЗемляЭтоХьюстон! Я вас умоляю, давайте поддержим качественную музыку и здоровый отельный неадекват😂😂😂 Выкладывайте у себя свои кривляшки под любимую Уитни под вышеупомянутым хэштэгом, а мы с Женькой обещаем всё смотреть, лайкать, комментировать и позже даже выложить дубли наших попыток это снять😂😂😂 Присоединяетесь. Мы будем тронуты! Присоединитесь?
Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)
Раньше сообщалось о том, что Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.
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