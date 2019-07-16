Известная комедийная актриса Екатерина Варнава часто радует поклонников смешными фото- и видео- публикациями. В этот раз артистка опубликовала видео с коллегой по работе, чем сильно разозлила своих подписчиков.

На видео Варнава с комиком Евгением Бондаренко "зажигают" под песню Уитни Хьюстон.

"Пока все выкладывают фото себя старых, мы молодеем под нашу Уитни Хьюстон. #ЗемляЭтоХьюстон!

Я вас умоляю, давайте поддержим качественную музыку и здоровый отельный неадекват", - подписала видео Екатерина.

Комментарии под видео знаменитости были самые разнообразными: "Все достало....Уже не интересно,все по шаблону. Может уже быть естественней", "Моя 9-я дочь так вас обожает, ваше шоу не пропускает никогда. Впрочем я тоже от вас безума", "атюша, Вы очень талантливый человек!!! Но мне кажется, что с "кривляшками", как Вы выразились, у Вас на страничке перебор. Ну уже достаточно", "Какой же кайф!!! Люблю вас!", "Блин , Варнава огонь! Но хочется посмотреть уже настоящую! Выйди из образа!".

Раньше сообщалось о том, что Екатерина Варнава шокировала болезненной худобой. А также Варнава попала в "черный список" Украины.