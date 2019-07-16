Обвинуваченого в розстрілі учасників Євромайдану випустили під домашній арешт [ Редактировать ]
Святошинський райсуд Києва відпустив під домашній арешт обвинуваченого в розстрілі учасників Євромайдану.
За висновком суду, утримання колишнього співробітника "Беркута" Сергія Тамтури не доцільне.
Інших обвинувачених співробітників спецроти - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка та Олега Янішевського - залишили під вартою ще на два місяці.
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