Підтримати селян та не допустити продажу землі, - таких дій очікують жителі Запорізької області від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Саме там сьогодні з робочою поїздкою побував народний депутат та співголова партії Юрій Бойко.

Чому людей лякають вимоги МВФ відкрити ринок землі для нерезидентів - у наступному репортажі.

Не продавати сільськогосподарських земель. Саме з таким проханням жителі райцентру Оріхів, у Запорізькій області, майже в унісон звернулися до народного депутата Юрія Бойка.

"Землю можуть скупити іноземці. А земля годує всіх. Це наше саме головне багатство України, яке в нас є - земля. Уже в нас немає нічого", - говорить Віра Харцій, жителька Оріхова.

Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко заспокоює - його політсила цього не дозволить.

"Суспільство не готове до продажу землі. Не буде такого. Не буде цієї так званого вільного ринку. Тому що доки не буде жорстке законодавство по захисту і власників паїв і фермерів і самої землі, ніякого продажу не буде", - запевнив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

А ще "Опозиційна платформа - За життя" обіцяє підтримку малим фермерським господарствам. Адже саме вони створюють робочі місця в селах. Окрім цього, людей бентежать і інші питання.

"Все жители района хотят чтобы были тарифы доступные на газ. Улучшилось благосостояние жизни людей. Пенсии волнуют стариков", - говорить Ольга Бєлей, жителька Оріхова.

І на ці питання є відповіді, - кажуть в "Опозиційний платформі - За життя":

"Мы снизим цены на поставляемый российский газ. И мы в августе уже подпишем новый контракт на поставку газа в страну, по которому газ будет дешевле на 100 долларов. Т.е. которые сейчас по документам тот же газ продают нашим людям дороже, показывая, что типа "заведен с Европы". И мы уже об этом договорились и так будет. А что такое дешевле газ - это дешевле хлеб, дешевле сахар. Все товары, которые человек покупает каждый день", - зазначив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Загалом питань до політика в невеличкому Оріхові було чимало. Їх ставили як на зустрічі, так і просто - на вулиці. Юрій Бойко обіцяє почути кожного.