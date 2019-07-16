Коллектив Славянского завода высоковольтных изоляторов поддержал "Оппозиционную платформу - За жизнь" [ Редактировать ]
Народный депутат Наталия Королевская посетила с рабочим визитом Славянский завод высоковольтных изоляторов, в ходе которого представила его коллективу программу "Оппозиционной платформы - За жизнь" и дорожную карту экономического восстановления страны.
"Сегодня украинская промышленность и экономика страны в целом нуждаются в комплексе неотложных реанимационных мер. Именно поэтому в политику и во все органы власти должны идти профессионалы. Такими профессионалами является команда "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая способна остановить войну и вывести экономику из кризиса. За разработанный политсилой законопроект о снижении цены на газ для промышленных предприятий ей благодарны все промышленники Украины, люди ждут этого", - подчеркнула генеральный директор завода Лариса Бурлуцкая.
Коллектив предприятия поддерживает "Оппозиционную платформу - За жизнь", кандидата на пост премьер-министра Украины Юрия Бойко и кандидата в депутаты по 47 избирательному округу Юрия Солода.
"Большинство предприятий, а особенно - в Донецкой и Луганской областях, находятся в сложнейшем экономическом положении. Потеря традиционных рынков сбыта стран СНГ, отсутствие кредитной политики и государственной программы поддержки национального производителя - эти ошибки власти нужно немедленно исправить. И мы обязательно это сделаем, восстановим мир, защитим людей и вернем предприятиям возможность нормально работать", - резюмировала Наталия Королевская.
по теме
Наталия Королевская: вернуть мир и восстановить социальную защиту - главные задачи "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Об этом заявила народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская в ходе рабочего визита на предприятие "Кераммаш"
Юрий Бойко и Владимир Бандуров провели встречу с громадой Орехова
Во вторник, 16 июля, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко вместе с народным депутатом Владимиром Бандуровым провели встречу с жителями Орехова
Социологи назвали фаворитов: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя" - лидеры
До 21 июля - дня проведения досрочных парламентских выборов - остались считанные дни
Вакарчук хочет закрепить внешнее управление США в Украине - "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Внешнее управление в Украине углубить, расширить и закрепить
Лира Ильченко: Верховная Рада жила отдельной от страны жизнью и не работала на благо страны
Парламент 8-го созыва был составной частью режима бывшего президента и не работал на благо украинских граждан