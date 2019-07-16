Народный депутат Наталия Королевская посетила с рабочим визитом Славянский завод высоковольтных изоляторов, в ходе которого представила его коллективу программу "Оппозиционной платформы - За жизнь" и дорожную карту экономического восстановления страны.

"Сегодня украинская промышленность и экономика страны в целом нуждаются в комплексе неотложных реанимационных мер. Именно поэтому в политику и во все органы власти должны идти профессионалы. Такими профессионалами является команда "Оппозиционной платформы - За жизнь", которая способна остановить войну и вывести экономику из кризиса. За разработанный политсилой законопроект о снижении цены на газ для промышленных предприятий ей благодарны все промышленники Украины, люди ждут этого", - подчеркнула генеральный директор завода Лариса Бурлуцкая.

Коллектив предприятия поддерживает "Оппозиционную платформу - За жизнь", кандидата на пост премьер-министра Украины Юрия Бойко и кандидата в депутаты по 47 избирательному округу Юрия Солода.

"Большинство предприятий, а особенно - в Донецкой и Луганской областях, находятся в сложнейшем экономическом положении. Потеря традиционных рынков сбыта стран СНГ, отсутствие кредитной политики и государственной программы поддержки национального производителя - эти ошибки власти нужно немедленно исправить. И мы обязательно это сделаем, восстановим мир, защитим людей и вернем предприятиям возможность нормально работать", - резюмировала Наталия Королевская.