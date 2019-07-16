Два місяці арешту без права внесення застави, - таке рішення виніс Рівненський суд у справі Миколи Середюка. Напередодні на його подвір'ї підірвалися двоє дітей - його онуків. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Більше про цю гучну справу - в матеріалі наших кореспондентів.

Рівненський міський суд. Сьогодні тут обирають запобіжний захід Миколі Середюку. Чоловіка звинувачують в умисному вбивстві двох дітей - його онуків.

Напередодні брат з сестрою бавилися на подвір'ї. В майстерні знайшли сейф із саморобним вибуховим пристроєм. Той спрацював. Хлопчик і дівчинка загинули. Дітям було всього 11 та 13 років.

Після трагедії з обійстя чоловіка правоохоронці кілька днів вивозили боєприпаси.

"Усвідомив особливо тяжкі наслідки, які настали, цю всю трагедію. І тільки виходячи з цих міркувань. А яка його позиція буде в подальшому, чи буде він співробітничати зі слідством - нам не відомо", - наголосив Максим Журавський, прокурор відділу прокуратури Рівненської області.

Вибухнуло ось в цьому приватному господарстві у селі Смига. Діти зайшли до діда, коли того не було вдома. У селі чоловіка називають "мінером". Він не один рік зносив додому старі боєприпаси, які знаходив в лісах чи на місцевому полігоні. В смертоносному сейфі - зберігав цінності. Аби вберегти статки, на замок прилаштовував щось схоже на розтяжку, - розповідає його дружина.

Напередодні подружжя обікрали. Тож чоловік таким чином намагався убезпечити майно.

"Він обіцяв, клявся мільйон разів, шо він не буде робити більше нічого такого вибухового, а своє десь робив потихеньку", - розповідає Галина Середюк, бабуся загиблих дітей.

Поліція знайшла в будинку діда понад тисячу боєприпасів часів Другої Світової війни. Фахівці кажуть, якби сховок здетонував - то постраждало б пів села. Сапери його розміновували два дні. За таке небезпечне хобі чоловіка вже карали.

"З 2002 року по 2014 дана особа вже 4 рази притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами. Але в трьох випадках йому давали умовний термін. І один раз він попав під амністію. Просто ніхто не розумів, що він десь випалював із цих старих снарядів тротил і робив саморобні вибухові пристрої", - зазначив Антон Крук, речник поліції Рівненщини.

На суді Микола Середюк заходиться сльозами. Від нього відвернулися усі рідні. Каже - сумує за онуками і в жодному разі не хотів їхньої смерті. Втікати від правосуддя не збирається і хоче залишитися за ґратами. Присягається - більше боєприпаси додому не носитиме.

"Я не думав, що воно таке сильне. Я навіть експеримент провів. Воно там чуть бухнуло, кришечку вирвало і все. А як воно так получилося, що так сильно бахнуло, - я не розумію", - говорить Микола Середюк, підозрюваний.

Наступні два місяці чоловік проведе за гратами. Ймовірно як і решту життя. Йому загрожує довічне ув'язнення.